Russland: Tägliche Corona-Neuinfektionen erreicht 9000

Moskau, 1. Oktober, AZERTAC

In den vergangenen 24 Stunden haben sich in Russland 8945 weitere Menschen mit dem Sars-CoV-2-Virus infiziert, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Coronavirus-Infektionen auf 1 185 231erhöht.

Binnen 24 Stunden sind 169 Patienten an Covid-19 gestorben, 5985 weitere Patienten erholten sich wieder von der Lungenkrankheit.

Am vergangenen Tag wurden allein in Moskau 2424 neue Fälle registriert. Es gibt 200.098 aktive Corona-Kranke im Land.

Nach den USA, Indien und Brasilien ist Russland mit den meisten Corona-Infektionen weltweit.