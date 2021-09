Russland: Tote und Verletzte bei Gasexplosion in Lipezk

Moskau, 11. September AZERTAC

Bei einer Gasexplosion in einem Wohnhaus im Dorf Solidarno (bei Lipezk) sind drei Menschen ums Leben gekommen. Sechs weitere wurden verletzt. Am Ort des Notfalls wurde die Leiche eines Kindes gefunden, berichtet das russische Büro von AZERTAC.

In der Nacht des 11. Septembers ereignete sich eine Explosion in einem zweistöckigen Haus in der Shkolnaya-Straße. Einer der beiden Eingänge ist komplett zerstört. Insgesamt befinden sich im Gebäude 16 Wohnungen, in denen zum Zeitpunkt des Vorfalls 25 Menschen waren. Sechs Opfer wurden in Krankenhäuser gebracht, darunter ein 2012 geborenes Mädchen, hieß es in einer Notquelle.