Russland zählt aktuell fast 760.000 Corona-Infektionen

Moskau, 17. Juli, AZERTAC

In den vergangenen 24 Stunden sind 6.406 weitere Menschen in Russland positiv auf das Sars-CoV-2-Virus getestet, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Coronavirus-Infektionen auf 759.203 erhöht. 186 Patienten sind an Covid-19 gestorben. Damit stieg die Zahl der Todesfälle in Russland auf 12.100, wie das russische Büro von AZERTAC berichtete.

Bisher wurden 539.000 Corona-Patienten als geheilt aus den Krankenhäusern nach Hause entlassen. Derzeit gibt es in Russland 211.350 aktive Coronavirus-Patienten.

Nach den USA, Brasilien und Indien ist Russland mit den meisten Corona-Infektionen weltweit.