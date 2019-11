Russlands Premier Dmitrij Medwedew trifft sich mit Chefs von GUS-Nachrichtenagenturen

Moskau, 25. November, AZERTAC

Die Chefs der Nachrichtenagenturen der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) sind am Montag, dem 25. November in Moskau mit dem russischen Premierminister Dmitrij Medwedew zusammengetroffen.

AZERTAC zufolge fand das Treffen im Rahmen der XXVII. Sitzung des Rates der Leiter der GUS-Nachrichtenagenturen in der TASS-Zentrale statt. Der Vorstandsvorsitzende von AZERTAC Aslan Aslanov nahm ebenfalls an der Sitzung teil.

Bei dem Treffen sagte Russlands Premierminister Dmitrij Medwedew, dass der Informationsrat die GUS-Länder zusammenbringe und ein gemeinsamer Informationsraum ein wichtiger Faktor für die Entwicklung der Beziehungen zwischen den Ländern sei. “Die zwischen den GUS-Nachrichtenagenturen bestehenden Beziehungen tragen zur Lösung einer Reihe von organisatorischen Problemen bei. Die Hauptaufgabe ist es, Informationen schnell zu erhalten und objektive Informationen darüber zu geben, was in den GUS-Ländern geschieht ", sagte Dmitrij Medwedew. Der russische Regierungschef sagte zudem, dass es zu vielen Missverständnissen führen kann, falls Menschen falsche Informationen erhalten. In diesem Sinne betonte er große Bedeutung zuverlässiger Nachrichtenquellen.

Russlands Premier beantwortete auch die Frage von Aslan Aslanov über die Treffen der Ersten Vizepräsidentin von Aserbaidschan Mehriban Aliyeva mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und Dmitrij Medwedew im Rahmen ihres Staatsbesuchs in Russland und sagte, dass sie fast alle Aspekte der bilateralen Beziehungen erörtert haben. Dmitrij Medwedew betonte zudem, dass die Gespräche wirtschaftliche, soziale und humanitäre Bereiche betrafen und die Visite erfolgreich verlaufen sei.

Der russische Premier beantwortete auch die Frage der Generaldirektorin der belarussischen Nachrichtenagentur BelTA.

Am Ende ließ man sich fotografieren.