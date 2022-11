Russlands Regierungschef Michail Mischustin zu Besuch in Aserbaidschan eingetroffen

Baku, 17. November, AZERTAC

Michail Mischustin, Regierungschef Russlands ist am Donnerstag, dem 17. November zu einem Besuch in Aserbaidschan eingetroffen.

AZERTAC zufolge wurde zu Ehren des Gastes am Internationalen Heydar Aliyev Flughafen, wo die Nationalflaggen beider Länder wehten, Ehrengarde gehalten.

Der russische Regierungschef wurde am Flughafen vom stellvertretenden Premierminister Aserbaidschans Schahin Mustafayev, dem stellvertretenden Außenminister Khalaf Khalafov, dem Botschafter Aserbaidschans in Russland Polad Bulbuloglu, dem russischen Botschafter in Aserbaidschan Michail Bocharnikov und anderen Beamten begrüßt.