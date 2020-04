SOCAR eröffnet weitere Tankstelle in Rumänien

Bukarest, 7. April, AZERTAC

SOCAR Petroleum SA, eine Tochtergesellschaft des SOCAR des Ölkonzern SOCAR hat 6 Tankstellen in den rumänischen Regionen Arad, Timish und Sibiu, die bei der Gesellschaft "Aral MTB SRL" betrieben werden, in Pacht genommen, wie AZERTAC berichtete.

Der Konzern SOCAR führt derzeit mehrere Investitionsprojekte in Rumänien durch und baut sein Geschäft in diesem Land aus. Der Konzern verfügt derzeit über Tankstellen in 21 Regionen von Rumänien.