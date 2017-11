Sabirabad: Staatspräsident Ilham Aliyev weiht Autostraße Galaghayin-Mughan-Ganjali ein VIDEO

Sabirabad, 28. November, AZERTAC

Am Dienstag, dem 28. November ist die Automobilstraße Galaghayin-Mughan-Ganjali nach einer vollständigen Rekonstruktion wieder zur Nutzung überlassen worden, berichtet ein AZERTAC-Korrespondent. Im Rahmen seines Besuchs in der Sabirabad Region nahm Staatspräsident Ilham Aliyev an der Eröffnung der Straße teil.

Der Vorsitzende der offenen Aktiengesellschaft “Azeravtoyol“ Saleh Mammadov informierte das Staatsoberhaupt über die technischen Parameter der Autostraße.

Er teilte mit, dass die Autostraße Galaghayin-Mughan-Ganjali mit zwei Fahrspuren der vierten Klasse 60 Kilometer lang und 6 Meter breit ist. Die Straße wurde nach dem Erlass vom 7. Juli 2017 des aserbaidschanischen Präsidenten vollständig rekonstruiert. Ein 19,6 Kilometer lange Abschnitt der Straße sei bereits betriebsbereit, sagte S. Mammadov.

Im Rahmen des Bauprojektes wurden Aquädukte in verschiedenen Durchmessern, sowie verschiedene Wegeschilder installiert.

Die neu gebaute Automobilstraße verbindet 15 Siedlungen mit einer Einwohnerzahl von 41 000 Menschen.

Dann durchschnitt Präsident Ilham Aliyev das symbolische rote Eröffnungsband der Autostraße.