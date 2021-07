Sahiba Gafarova: Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Ungarn tragen einen Charakter strategischer Partnerschaft

Baku, 2. Juli, AZERTAC

Aufgrund seiner historischen Wurzeln legt Ungarn in seiner Außenpolitik besonderen Wert auf die Entwicklung der Beziehungen zu den türkischsprachigen Ländern und die Integration in die türkische Welt.

Das erklärte die aserbaidschanische Parlamentssprecherin Sahiba Gafarova bei einer Parlamentssitzung am 2. Juli, wi AZERTAC berichtete.

Sie sprach ihren jüngsten offiziellen Besuch in Budapest an und sagte, dass die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Ungarn einen Charakter strategischer Partnerschaft tragen. Die Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern entwickelt sich dynamisch, und die beiden Seiten sind daran interessiert, diese Zusammenarbeit zu vertiefen, so Parlamentssprecherin Sahiba Gafarova.