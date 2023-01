Salzburger Nachrichten: Aserbaidschan liefert 2023 mehr Gas nach Europa

Wien, 12. Januar, AZERTAC

In der Zeitung “Salzburger Nachrichten“ ist ein Artikel unter dem Titel “Aserbaidschan liefert 2023 mehr Gas nach Europa“ veröffentlicht worden, wie das Wiener Büro von AZERTAC mitteilt.

“Aserbaidschan bestätigte, es werde 12 Milliarden Kubikmeter Gas in diesem Jahr für Europa bereithalten. Für den Eigenbedarf importiert das Landselbst Gas aus Russland“, schreibt die Zeitung.

Im Artikel wird darauf hingewiesen, dass Aserbaidschan im Südkaukasus die vor Monaten vereinbarte Lieferung von rund 12 Milliarden Kubikmetern Gas in diesem Jahr an die EU bekräftigt hat. Aserbaidschan werde 2023 insgesamt 24 Milliarden Kubikmeter Gas exportieren - die Hälfte davon nach Europa, sagte Präsident Ilham Aliyev am Dienstag im aserbaidschanischen Fernsehen. Bisher wurden jährlich rund 8,1 Milliarden Kubikmeter geliefert, schreibt die Zeitung weiter.

Im Artikel werden auch zwischen der EU und Aserbaidschan erzielte Vereinbarungen angesprochen: “Im vergangenen Juli hatten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Präsident Ilham Aliyev eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet, damit die EU sich von Energielieferungen aus Russland lösen kann. Ab 2027 sollen demnach jährlich mindestens 20 Milliarden Kubikmeter fließen.“