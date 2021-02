Samira Efendi repräsentiert Aserbaidschan beim ESC 2021 in Rotterdam

Baku, 10. Februar, AZERTAC

Samira Efendiyeva, auch Samira Efendi oder international nur Efendi genannt, repräsentiert Aserbaidschan beim ESC 2021. Ihr Song für Rotterdam ist bislang noch nicht bekannt, wie AZERTAC berichtet.

Efendi wurde 1991 in Baku geboren. Sie entstammt einer Offiziersfamilie und singt bereits als Kleinkind. Später macht sie an einer Musikschule einen Abschluss in Klavier und studiert am Nationalkonservatorium. Seit über zehn Jahren nimmt sie an zahlreichen Musikwettbewerben und TV-Shows teil.

Im ESC-Vorentscheid 2014 covert sie in einer Vorrunde den albanischen ESC-Titel "It's All About You" von Juliana Pasha. Sie wird sowohl Dritte beim aserbaidschanischen "The Voice" als auch beim internationalen Musikwettbewerb "Silk Way Star", der 2017 in Kasachstan produziert wird. Bei der Abschlussfeier des Formel-1-Rennens 2018 in Baku singt Efendi die Hymne Aserbaidschans.