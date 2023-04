Sarajevo: Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev trifft Vorsitzende und Mitglieder des Staatspräsidiums von Bosnien und Herzegowina VIDEO

Sarajevo, 13. April, AZERTAC

Der Präsidenten der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev weilt zu einem Staatsbesuch in Bosnien und Herzegowina. Am Donnerstag, dem 13. April hat in Sarajevo sein Treffen mit der Vorsitzenden des Staatspräsidiums von Bosnien und Herzegowina Željka Cvijanović und den Mitgliedern des Präsidiums Željko Komšić und Denis Bećirović stattgefunden.