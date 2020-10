Satdt Barda erneut mit Smerch-Raketen beschossen - die Welt verschließt Augen vor armenischen Terroranschlägen VIDEO

Baku, 28. Oktober, AZERTAC

Am 28. Oktober um 13. 00 Uhr Ortszeit wurde die aserbaidschanische Stadt Barda unter grober Verletzung der Vereinbarung über einen neuen am 24. Oktober in Washington erzielten humanitären Waffenstillstand von armenischen Streitkräften erneut mit verbotenen Smerch-Raketen beschossen. Die Welt verschließt immer noch die Augen vor diesen blutigen armenischen Terroranschlägen gegen unschuldige aserbaidschanische Zivilisten, Kinder, ältere Menschen und Frauen.

Beim Raketenangriff auf die Stadt Barda ist die Zahl der Todesopfer unter den Zivilisten auf 21 gestiegen, mindestens 70 Menschen wurden schwer verletzt.

Unter den Verletzten und Todesopfern gibt es auch Kinder.

Das teilte ein AZERTAC-Regionalkorrespondent mit.

Die armenischen Streitkräfte bombardierten dichtbesiedelte Viertel und Handelszentren der Stadt Barda mit Einsatz von international verbotenen Streubomben.

Zivile Einrichtungen und die Fahrzeuge in der Stadt wurden schwer beschädigt.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass beim gestrigen Angriff um 16:00 Uhr auf das Dorf Garajusifli in der Region Barda die Zahl der Todesopfer unter den Zivilisten auf 5 gestiegen ist. Mehreren Zivilisten wurden verletzt