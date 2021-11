Schamachi: Neue Kindereinrichtung zur Nutzung übergeben VIDEO

Schamachi, 1. November, AZERTAC

In der Stadt Schamachi wurden eine neue Kinderkrippe Nr.7 mit 80 Plätzen und ein Kindergarten gebaut.

Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva nahmen im Rahmen ihres Besuchs in der Stadt Schamachi an der Eröffnung der Kinderkrippe und des Kindergartens teil, teilte AZERTAC mit.

Die Kindereinrichtung wurde mit Unterstützung der Heydar Aliyev Stiftung gebaut.