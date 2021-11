Schamachi: Stadtstadion eingeweiht

Schamachi, 1. November, AZERTAC

Am Montag, dem 1. November weilten Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva zu einem Besuch in der Region Schmachi. Im Rahmen ihres Besuchs weihten sie ein Fußballstadion ein.

Der geschäftsführende Vizepräsident des aserbaidschanischen Fußballverbandes (AFFA), Elchan Mammadov, informierte den Präsidenten und die First Lady über die geleisteten Arbeiten.