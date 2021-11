Schamachi: Zentrum für Traubensämling eingeweiht VIDEO

Schamachi, 1. November, AZERTAC

Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva nahmen beim Besuch in der Schamachi Region an der Eröffnung eines Zentrums für Traubensämling teil, berichtete AZERTAC.

Landwirtschaftsminister Inam Karimov informierte das Staatsoberhaupt und die First Lady über das Zentrum.

Er teilte ihnen mit, dass in einer Fläche von 1,2 ha Setzlinge von 15 Tafeltraubensorten produziert werden. Darüber hinaus 6 weitere fremde Rebsorten und Hybriden gezüchtet. Man wird Setzlinge in die Region und nach Zentralasien exportieren.