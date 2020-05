Schamkir: Aserbaidschanische Tomaten für russische Küche

Schamkir, 1. Mai, AZERTAC

Angesichts der anhaltenden Corona-Krise ist die Versorgung der Bevölkerung mit Agrarprodukten eines der vorrangigen Themen. Während der Quarantäne dürfen aserbaidschanische Landwirte ihre Produkte auch exportieren. Aserbaidschanische Tomatenproduzenten- und Exporteure aus der Schamkir Region haben bereits begonnen, Tomaten nach Russland zu exportieren. Es besteht eine große Nachfrage nach aserbaidschanischen Tomaten auf den russischen Märkten.

AZERTAC zufolge werden jeden Tag etwa 400 Tonnen Tomaten mit ca. 20 TIR-LKW nach Russland spediert.

Derzeit werden im Rayon Schamkir in den Gewächshäusern in einer Fläche von 950 Hektaren Tomaten angebaut. Die Coronavirus-Pandemie drückt auch den Tomatenpreis. Ein Kilo Tomaten kostet aktuell 1,50 -2 Manat. In den April und Mai Monaten des Vorjahrs 2019 war ein Kilo Tomaten für etwa 3-4 Manat zum Verkauf angeboten.