Scheki Khans Moschee- und Friedhofskomplex von der Heydar Aliyev Stiftung restauriert VIDEO

Scheki, 2. Dezember, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev, First Lady Mehriban Aliyeva und ihre Tochter Leyla Aliyeva haben beim Besuch in der Scheki Region die von der Heydar Aliyev Stiftung durchgeführten Restaurierungsarbeiten an der Scheki Khans Moschee- und Friedhofskomplex besichtigt.