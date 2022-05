Schuscha: Bekanntschaft mit Renovierungsarbeiten an der Schuscha Realschule

Schuscha, 10. Mai, AZERTAC

Am Dienstag, dem 10. Mai haben der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva beim Besuch in der Stadt Schuscha die Rekonstruktions-und Renovierungsarbeiten inspiziert, die an der Schuscha Realschule durchgeführt werden.

Hier sei erwähnt, dass auch diese Schule nach der Besatzung von Schuscha im Mai 1992 zusammen mit vielen anderen historischen Stätten von armenischen Vandalen niedergebrannt und in eine Ruine verwandelt wurde.

Der aserbaidschanische Bildungsminister, Emin Amrullayev, informierte den Präsidenten und die First Lady über die Rekonstruktions- und Renovierungsarbeiten, die an der Schule geleistet werden sollten.