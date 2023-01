Schuscha: Gedenken von Opfern der 20. Januartragödie mit einem minutenlangen Schweigen geehrt

Schuscha, 20. Januar, AZERTAC

Seit 40 Tagen protestieren Öko-Aktivisten, Vertreter der aserbaidschanischen Bürgergesellschaft auf der Straße Latschin-Khankandi gegen die illegale Ausbeutung von Mineralvorkommen in den aserbaidschanischen Gebieten, in denen das russische Friedenskontingent vorübergehend stationiert ist, wie ein AZERTAC-Korrespondent berichtet.

Heute, wie überall im Land, in Schuscha, im friedlichen Protestgebiet auf der Straße Latschin-Khankandi wurde um 12:00 Uhr Ortszeit das Gedenken der Opfer der blutigen Tragödie am 20. Januar 1990 in Baku und der für die Freiheit und Souveränität des Vaterlandes gestorbenen tapferen Söhne und Töchter mit einem minutenlangen Schweigen geehrt. Die Nationalhymne der Republik Aserbaidschan wurde gesungen.