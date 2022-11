Schuscha: Präsident Ilham Aliyev nimmt an Veranstaltung anlässlich des Siegestages am 8. November teil

Schuscha, 8. November, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan und Oberbefehlshaber der Armee Ilham Aliyev, First Lady Mehriban Aliyeva und ihr Sohn Heydar Aliyev nahmen am Dienstag, dem 8. November an einer Siegesfeier in der Stadt Schuscha teil.

Das Staatsoberhaupt hielt eine Rede vor dem Militär.

Dann ließ man sich fotografieren.

Die Veranstaltug endete mit einer Militärparade.