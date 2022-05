Schuscha: Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva besichtigen Rekonstruktionsarbeiten, die am Haus von Tarspieler Sadigjan durchgeführt werden

Schuscha, 10. Mai, AZERTAC

Am Dienstag, dem 10. Mai weilten der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva in der Stadt Schuscha, wie AZERTAC berichtete.

Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva machten sich im Rahmen ihres Besuchs in Schuscha mit den Rekonstruktionsarbeiten vertraut, die von der Heydar Aliyev Stiftung am Haus vom Sadigjan durchgeführt werden.

Sadigjan war ein berühmter Tarspieler, Komponist und Künstler in Schuscha, der das aserbaidschanische Musikinstrument Tar verbessert hat.