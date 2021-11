Schuscha: Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva legen Grundstein für zentrales Rayonkrankenhaus VIDEO

Schuscha, 7. November, AZERTAC

Am Sonntag, dem 7. November wurde der Grundstein für das zentrale Rayonkrankenhaus von Schuscha gelegt.

Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva nahmen bei ihrem Besuch in Schuscha an der Zeremonie zur Grundsteinlegung teil, berichtete AZERTAC.

Im Krankenhaus, das mit modernster medizinischer Ausrüstung ausgestattet wird, werden alle Voraussetzungen für Untersuchung und Behandlung geschaffen werden.