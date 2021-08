Schuscha: Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva weihen Hotel “Qarabağ” ein

Schuscha, 29. August, AZERTAC

Am Sonntag, dem 29. August ist das Hotel “Qarabağ” (Karabach) in der Stadt Schuscha, der Kulturhauptstadt Aserbaidschans, deren Rekonstruktion kurz vor dem Abschluß steht, eröffnet worden.

Im Rahmen ihres Besuchs in der Stadt Schuscha nahmen Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva, dem 29. August an der Eröffnungsfeier des Hotels teil, berichtete AZERTAC.