Schweiz will Investitionen in Aserbaidschan erhöhen

Baku, 14. Dezember, AZERTAC

Die Schweiz will die Handelsbeziehungen mit Aserbaidschan weiter ausbauen und die Investitionen erhöhen.

AZERTAC zufolge sagte dies Erwin Bollinger, Leiter der Abteilung für bilaterale Wirtschaftsbeziehungen beim Staatssekretariat für Wirtschaft auf dem aserbaidschanisch-schweizerischen Wirtschaftsforum in Baku sagte.

Er wies darauf hin, dass die Schweiz in den letzten Jahren in den Nicht-Erdölsektor Aserbaidschans viel investiert habe. Die Schweiz will die Bestrebungen Aserbaidschans weiter unterstützen, die Wirtschaft zu diversifizieren, so Erwin Bollinger.

Die Schweiz und Aserbaidschan pflegen gute Beziehungen im politischen und wirtschaftlichen Bereich, welche auf breit gefächerten gemeinsamen Interessen beruhen. Die Zusammenarbeit in den internationalen Finanzinstitutionen, die Entwicklungszusammenarbeit sowie ferner die Energiepolitik sind wichtige Bestandteile der bilateralen Beziehungen.

Aserbaidschan ist der wichtigste Handelspartner im Südkaukasus. Die Schweiz exportiert vor allem Bijouterie-Waren (Edelsteine, Edelmetalle), Maschinen, Uhren, Sicherheitsdrucke sowie pharmazeutische Erzeugnisse. Auch gehört die Schweiz zu den größten Investoren, wenn es um Investitionen im Nicht-Erdölsektor geht.

Die staatliche aserbaidschanische Energiegesellschaft SOCAR ist in der Schweiz niedergelassen. 2012 übernahm SOCAR Energy das Schweizer Netzwerk von Esso Schweiz mit 172 Tankstellen.