Sechste Sitzung des aserbaidschanisch-türkischen hochrangigen strategischen Kooperationsrates in Baku VIDEO

Baku, 31. Oktober, AZERTAC

Heute hat in Baku die sechste Sitzung des aserbaidschanisch-türkischen hochrangigen strategischen Kooperationsrates stattgefunden, berichtet die Nachrichtenagentur AZERTAC.

"Wir legen großen Wert auf Ihren Besuch. Wir haben heute beim Gespräch zu zweit eine Reihe von Themen diskutiert. Wir sind noch einmal überzeugt, dass die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und der Türkei auf höchstem Niveau sind. Unsere Positionen stimmen mit der Entwicklung der Beziehungen überein ", sagte das aserbaidschanische Staatsoberhaupt. Präsident Ilham Aliyev zeigte sich zuversichtlich, dass das heutige Treffen des Rates der hochrangigen strategischen Zusammenarbeit sehr erfolgreiche Ergebnisse zeitigen würde.

"Auf der Tagesordnung stehen mehrere Themen-politische Beziehungen, unsere gemeinsame Tätigkeit in internationalen Organisationen, Zusammenarbeit im wirtschaftlichen Bereich, militärisch und militärtechnische Kooperation und natürlich Energie- und Transportfragen. Mit anderen Worten ist sie ziemlich umfassend und es gibt sehr gute Ergebnisse in allen Bereichen. Die von uns getroffenen Entscheidungen werden umgesetzt und die gemeinsame Regierungskommission arbeitet erfolgreich", sagte Präsident Ilham Aliyev.

Dann trat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan auf.

Der Hohe Gast dankte zuerst für große Gastfreundschaft.

"Bei unseren Treffen gestern und heute sind wir nochmals davon überzeugt, dass die Freundschaft und Brüderlichkeit zwischen der Türkei und Aserbaidschan auf hohem Niveau seien. Vor allem seien wir sehr stolz darauf, dass die Eisenbahnstrecke Baku-Tbilissi-Kars in Betrieb genommen wurde. Das sei ein Produkt unserer Entschlossenheit. Gestern haben unsere Bürger und unsere Leute unsere 15 Minuten Reise mit dem Zug gesehen. Inschallah (so Gott will), sie werden von Kars nicht nur nach Baku, sondern nach Peking und London reisen", sagte Präsident Erdoğan.

Das türkische Staatsoberhaupt brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die 6. Sitzung des Rates der hochrangigen strategischen Zusammenarbeit vorteilhaft sein würde.