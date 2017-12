Sergei Lawrow: Direkter Dialog über Berg-Karabach-Konflikt führte bisher zu keinem greifbaren Ergebnis

Wien, 8. Dezember, AZERTAC

Der direkte Dialog über den Berg-Karabach-Konflikt führte bisher zu keinem greifbaren Ergebnis.

Das sagte der russische Außenminister Sergei Lawrow auf einer Pressekonferenz im Rahmen der 24. Jahrestagung des OSZE-Ministerrats in Wien, berichtet ein AZERTAC-Korrespondent.

Der Minister sagte, dass ein direkter Dialog über den Berg-Karabach-Konflikt im Gang ist. Leider hatte dieser Dialog bis jetzt keine greifbaren Fortschritte, fügte er hinzu.

Jedoch ist es eine Tatsache, dass die Verhandlungen zwischen den Präsidenten in diesem Jahr stattfanden und die Außenminister zusammentrafen. Das ist ein positiver Fall. Wir werden zusammen mit den amerikanischen und französischen Co-Vorsitzenden unsere Arbeit in dieser Richtung fortsetzen, wo es einen kollektiven Ansatz gibt. Bei diesem Treffen haben wir dies erneut bekräftigt. Die Grundprinzipien der Lösung des Konfliktes schlagen sich in unserer Erklärung nieder. Die Parteien haben es akzeptiert. Jedoch sind noch keine Schritte unternommen. Das ist keine leichte Frage, aber wir werden weitere Anstrengungen um deren Lösung machen, so Sergei Lawrow.