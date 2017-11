Sergej Lawrow wird mit Thomas Greminger Berg-Karabach-Konflikt besprechen

Moskau, 2. November, AZERTAC

Der russische Außenminister Sergej Lawrow wird bei einem Treffen am 3. November in Moskau mit dem OSZE-Generalsekretär Thomas Greminger über Lösungswege des armenisch-aserbaidschanischen Berg-Karabach-Konfliktes diskutieren. Das sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, auf einem Briefing in Moskau.

Sie sagte: "Bei dem Treffen mit dem russischen Außenminister werden Fragen der Beilegung regionaler Konflikte, einschließlich die Konflikte um Transnistrien und Berg-Karabach sowie Ko-Vorsitzfragen in den Genfer Gesprächen über die Stabilität im Südkaukasus erörtert werden."

Farida Abdullayeva, AZERTAC

Moskau