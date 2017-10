Shavkat Mirziyoyev: Usbekistan unterstützt faire Position Aserbaidschans im Berg-Karabach-Konflikt

Taschkent, 19. Oktober, ASERTAC

Der Präsident der Republik Usbekistan, Shavkat Mirziyoyev, empfing den Vorsitzenden der Verwaltung der Muslime im Kaukasus, Scheich-ul-Islam Allahschukür Paschazade, der zur Teilnahme an der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz "Islamische Solidarität am Beispiel der usbekisch-aserbaidschanischen Freundschaft" in Taschkent eingetroffen ist.

Beim Treffen waren ebenfalls der Vorsitzende des Staatlichen Komitees für Arbeit mit religiösen Organisationen Mubariz Gurbanli, der Präsident der Aserbaidschanischen Nationalen Akademie der Wissenschaften (ANAS), Akademiker Akif Alizade, der Vorsitzende des türkischen Amtes für Religionsangelegenheiten Ali Erbaş anwesend.

Beim Gespräch wurde die nachhaltige Entwicklung der Beziehungen zwischen Usbekistan und Aserbaidschan in politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und anderen Bereichen betont.

Scheich-ul-Islam Allahschukür Paschazade gab dem usbekischen Präsidenten Informationen über die internationale wissenschaftlich-praktische Konferenz "Islamische Solidarität am Beispiel der usbekisch-aserbaidschanischen Freundschaft". Er erinnerte daran, dass derartige Veranstaltungen vor Taschkent in Baku, Russland, Finnland, dem Iran und der Türkei organisiert wurden.

Präsident Shavkat Mirziyoyev dass die Erklärung des laufenden Jahres zum Jahr der “Islamischen Solidarität“ in Aserbaidschan nach dem Erlass des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev ein wichtiger Schritt für die islamische Welt sei, und diese Initiative in der gesamten muslimischen Welt unterstützt wird.

Das usbekische Staatsoberhaupt unterstrich die Notwendigkeit eines weiteren Ausbaus der bilateralen Beziehungen zwischen Usbekistan und Aserbaidschan und des Erfahrungsaustausches.

Shavkat Mirziyoyev sagte, dass Usbekistan die faire Position Aserbaidschans bei der Lösung des armenisch und aserbaidschanischen Berg-Karabach-Konfliktes unterstützt und für die eindeutige Umsetzung der Resolutionen des UN-Sicherheitsrates ist.

Gulu Kangarli, AZERTAC

Taschkent