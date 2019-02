Sheikh-Junayd-Mausoleum-einziges Memorial von Rotköpfigen in Gusar VIDEO

Baku, 14. Februar, AZERTAC

Sheikh-Junayd-Mausoleum aus dem 16. Jahrhundert, das zu Ehren von Schah Ismail Khatais Vater Sheikh Junayd errichtet worden war, ist eines der wichtigsten historischen und architektonischen Monumente in der Region Gusar.

Jedes Jahr besuchen mehr als 800 in- und ausländische Touristen dieses Grab im Dorf Khazra jener Region, wie ein AZERTAC-regionaler Korrespondent berichtete.

Sheikh Junayd, der in diesem Mausoleum beerdigt wurde, ist ein Safawiden-Scheich. Sheikh Junayd, der die Absicht hatte, Schirvan zu erobern, wurde von Schirvanschah Khalilullah verhindert. Im Jahre 1460 erlitten die Qizilbaschi-Truppen (Rotköpfigen) in einer Schlacht im Dorf Kiptschak am linken Ufer des Flusses Samur eine Niederlage. Sheikh-Junayd fiel in dieser Schlacht. Sheikhs Anhänger brachten seine Leiche an das rechte Ufer des Flusses Samur und beerdigten ihn im Dorf Hazra.

Das aus gebackenen Ziegeln gebaute Sheikh-Junayd-Mausoleum hat von innen und außen einen rechteckigen Grundriss. Das Grab wurde mit einer großen Kuppel bedeckt. Zuvor hatte diese Kuppel eine andere Form. Später hat sie ihr frühes Aussehen verändert, da hier in der Nähe eine Moschee gebaut worden war und ihr Dach renoviert wurde.

Es gibt auch einen alten Friedhof in der Nähe des Grabes. Es wird gesagt, dass die Safawiden- Soldaten in diesem Friedhof begraben wurden.