Siebenjährige Turnerin Mina Abbasova gewinnt Goldmedaille bei Turnier in Ungarn

Budapest, 13. November, AZERTAC

In der ungarischen Stadt Pécs ist das XVII. Internationale Pécs Cup in rhythmischer ausgetragen worden, wie eine AZERTAC-Korrespondentin berichtet.

Unsere 7-jährige Landsmännin Mina Abbasova stieg auf das höchste Treppchen des Podiums des Turniers und holte damit

Gold.

Neben dem Gastgeberland Ungarn nahmen am Turnier Vertreterinnen aus Kroatien, Israel, Österreich, Russland, Bosnien und Herzegowina, Polen, Serbien, den Vereinigten Arabischen Emirate, Schweden, Deutschland, Moldawien, der Slowakei, Slowenien, Belgien insgesamt aus mehr als 15 Ländern teil.

Mina Abbasova wird am 9. Dezember am XIII. Internationalen Turnier "Mikulash" und am 16. Dezember in Luxemburg am internationalen Turnier "Luxemburg Cup-2017" teilnehmen.

Parvana Garajewa, AZERTAC

