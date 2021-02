Siebtes Ministertreffen im Rahmen des Beirates zum Südlichen Gaskorridor im Videokonferenzformat

Baku, 11. Februar, AZERTAC

Am Donnerstag, dem 11. Februar fand im Videoformat das siebte Ministertreffen im Rahmen des Beirates zum Südlichen Gaskorridor (SGC) statt.

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hielt eine Rede bei der Sitzung.

Die für Energie zuständige EU-Kommissarin, Kadri Simson, der EU-Kommissar für Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen, Olivér Várhelyi, und der aserbaidschanische Energieminister Parviz Schahbazov hielten eine Rede bei der Eröffnungssitzung.

Nachdem ein Bericht von Mitgliedern des Konsortiums über den Abschluss der Arbeiten am SGC-Projekt vorgelegt worden war, wurden die Berichte von Ministern und Delegationsleitern entgegengenommen.

Am Treffen nahmen die Minister und andere hochrangige Vertreter aus 18 Ländern, darunter auch Aserbaidschan teil. An der Veranstaltung beteiligten sich ebenfalls die Leiter von 5 führenden internationalen Finanzinstitutionen und 18 führenden Unternehmen, die am Projekt teilnahmen.