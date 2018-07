Baku, 9. Juli, AZERTAC

Heute hat im Außenministerium unter Vorsitz des Außenministers Elmar Mammadyarov eine Sitzung anlässlich des Tages der Mitarbeiter des diplomatischen Dienstes stattgefunden, wie AZERTAC berichtet.

Der Minister für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Aserbaidschan, Elmar Mammadyarov, hielt eine Rede in der Sitzung. Der Chef der außenpolitischen Behörde beglückwünschte alle Mitarbeiter des Ministeriums sowie Mitarbeiter der diplomatischen Vertretungen im Ausland zu ihrem Berufsfeiertag und wünschte ihnen viel Erfolg bei ihren künftigen Aktivitäten.

Er wies darauf hin, dass der außenpolitische Kurs, der den nationalen Interessen unseres Landes dient, unter der Führung des Staatsoberhaupts Ilham Aliyev auf einer ausgewogenen Grundlage fortgeführt wird.

In der Sitzung diskutierte man über Aufgaben, die auf der Tagesordnung stehen, die Situation in der Region sowie Fragen der Vorbereitung zum 100. Jahrestag der Gründung des Außenministeriums und dem Gipfeltreffen der Bewegung der Blockfreiheit 2019 in Baku.