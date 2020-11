Sсhusсha Realitäten VIDEO

Baku, 12. November, AZERTAC

Das staatliche Übersetzungszentrum hat einen Dokumentarfilm unter dem Titel "Schuscha Realitäten" produziert. Im Film handelt es sich um die Geschichte dieser alten historischen aserbaidschanischen Stadt Schuscha, die Gräueltaten, die von den gemäß dem Türkmentschay-Vertrag zwischen Russland und dem Iran in die Region Berg-Karabach umgesiedelten Armeniern verübt wurden.

AZERTAC zufolge wurde der Film, den Sie auch im Internet in Englisch, Russisch, Türkisch, Persisch, Arabisch, Georgisch, Französisch, Ukrainisch, Spanisch und Deutsch schauen können, an ausländische Botschaften und Missionen gesandt, die in Aserbaidschan und den weltweit führenden Medien akkreditiert sind.