Staatsgrenzdienst: Armenische Einheiten beschießen einige Dörfer und Stellungen in Rchtung Gazach

Baku, 30. Oktober, AZERTAC

Armenische Einheiten haben seit den Abendstunden des 29. Oktober den Waffenstillstand an der aserbaidschanisch-armenischen Staatsgrenze in Richtung Gazach anhaltend gebrochen. Dabei wurden einige Dörfer in der Gazach Region und Stellungen von Grenztruppen des Staatsgrenzdienstes unter Beschuss genommen.

Laut der Auskunft des Staatsgrenzdienstes gegenüber AZERTAC wurde provozierende Attacke feindlicher Einheiten dank geeigneten Gegenmaßnahmen zurückgeschlagen.

Wie es in der Meldung weiter heißt, verbreitet die armenische Presse falsche Informationen über die Verletzung des Waffenstillstands durch aserbaidschanische Einheiten. Aserbaidschanischen Einheiten eröffneten das Feuer auf feindliche Stellungen als Reaktion auf provozierende Attacke der Gegenseite. Im Gegensatz zu den armenischen Streitkräften wurden keine Waffen gegen Siedlungen und Zivilisten eingesetzt, hieß es.