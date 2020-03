Staatsgrenzdienst: Aserbaidschanischer Grenzsoldat durch armenischen Scharfschützenbeschuss getötet

Baku, 6. März, AZERTAC

Die armenische Armee greift zu weiteren provozierenden Angriffen auf aserbaidschanische Stellungen an der aserbaidschanisch-armenischen Staatsgrenze in Richtung des Rayons Gazach.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Staatsgrenzdienstes gegenüber AZERTAC haben armenische Einheiten am Donnerstag gegen 19:10 Uhr die vereinbarte Waffenruhe grob verletzt und Stellungen der Grenz-Division von Grenztruppen des Staatsgrenzdienstes in Richtung des Dorfes Guschtschu Ayrim intensiv unter Beschuss genommen. Dabei wurde ein aserbaidschanischer Soldat namens Orkhan Nazim oglu Paschazadə durch feindlichen Scharfschützenbeschuss getötet, hieß es in der Meldung.

Die Verantwortung für die Ermordung eines Soldaten des Staatlichen Grenzdienstes, der die international anerkannten Grenzen der Republik Aserbaidschan schützt, liegt auf der armenischen militärpolitischen Führung.