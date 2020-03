Staatsgrenzdienst: Diversionsakt einer Späh- und Sabotage-Gruppe aus Armenien verhindert

Baku, 6. März, AZERTAC

Am 6. März wurden in der armenischen Presse Informationen darüber verbreitet, ein armenischer Soldat sei angeblich bei einem Diversionsakt einer Späh- und Sabotage-Gruppe aus Aserbaidschan an der aserbaidschanisch-armenischen Staatsgrenze in Richtung des Rayons Gazach getötet.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Staatsgrenzdienstes gegenüber AZERTAC entspricht diese Information nicht der Wahrheit.

Wie es in der Meldung weiter heißt, wurden aserbaidschanische Grenzposten in Richtung des Dorfes Jafarli im Gazach Rayon von den armenischen Streitkräften in der Nähe der Dörfer Sevkar und Sariukyuk in der armenischen Region Idschewan mit großflächigen Waffen und Scharfschützengewehren intensiv beschossen.

Dank Gegenmaßnahmen aserbaidschanischer Einheiten wurde der Diversionsakt des Feindes zurückgeschlagen, hieß es.