Staatspräsident Ilham Aliyev: Alle Bürger müssen Verantwortung wegen des Coronavirus wahrnehmen

Baku, 19. März, AZERTAC

Präsident Ilham Aliyev sprach in seinem Glückwunsch zum Frühlingsfest “Novruz“ an das aserbaidschanische Volk ebenfalls die Frage der weltweiten Ausbereitung der Coronavirus-Infektion an.

Der Staatschef sagte: “Es ist bekannt, dass das Coronavirus eine Herausforderung für die gesamte internationale Gesellschaft ist. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat das Corona-Virus zu einer Pandemie erklärt und weist darauf hin, dass Europa Zentrum dieser Pandemie ist. Die weltweite Ausbreitung dieser Krankheit zeigt, dass sogar die Industrieländer nicht in der Lage sind, sie zu verhindern. Bisher gebe es weder Impfstoff noch Therapien, und niemand weiß, wann es geben wird. Daher haben wir von Anfang an begonnen, praktische Schritte zu unternehmen, um die Ausbreitung dieser Infektion zu verhindern. Auf meinen Befehl hin wurde am 24. Januar ein operatives Hauptquartier unter dem Ministerkabinett eingesetzt. Das Hauptquartier funktioniert rund um die Uhr, überwacht die Aktivitäten aller Regierungsbehörden, überwacht alle Fälle und koordiniert sie.“

Es wurden drastische Maßnahmen ergriffen. Wir arbeiten seit dem 24. Januar mit der WHO im Rahmen des neuen Formats der Zusammenarbeit zusammen. Wir haben ihre Vertreter in unser Land eingeladen. Auf ihre Empfehlung hin haben wir in unserem Land sehr ernsthafte Maßnahmen ergriffen. Es ist kein Zufall, dass die WHO-Vertreter im März in Aserbaidschan eingetroffen sind und sich mit der Situation vertraut gemacht haben. Die aserbaidschanische Führung ergreift weitere wichtige und wirksame Maßnahmen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Es ist wirklich so, fügte er hinzu.

Alle Kindergärten, Schulen und Universitäten wurden geschlossen. Es ist verboten, Massenveranstaltungen durchzuführen. Seit dem 14. März gelten besondere Regeln, und die Öffentlichkeit ist über das Thema gut informiert. Die Bürger werden regelmäßig über die Krankheit, ihre Ausbreitung und Folgen informiert. Darüber hinaus werden Quarantänemaßnahmen ergriffen, neue Labors wurden gekauft. In kurzer Zeit wurden noch vier moderne Labors gekauft. Wir verfügen derzeit über 10 Labors. Bei Bedarf werden zusätzliche Labors gekauft werden. Zehn Krankenhäuser arbeiten nach einem speziellen Modus. Diese Krankenhäuser befinden sich in verschiedenen Teilen des Landes, einschließlich in Baku. In diesen Krankenhäusern werden Patienten nicht nur behandelt, sondern auch unter Quarantäne gestellt, so Präsident Ilham Aliyev.