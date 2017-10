Staatspräsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan ist heute sehr zuverlässiger Partner in der ganzen Welt

Baku, 9. Oktober, AZERTAC

Unter dem Vorsitz des Präsidenten Aserbaidschans Ilham Aliyev hat am Montag, dem 9. Oktober eine Sitzung vom Kabinett der Minister gewidmet den Ergebnissen der sozioökonomischen Entwicklung in den letzten neun Monaten des Jahres 2017 und bevorstehenden Aufgaben stattgefunden. Staatspräsident Ilham Aliyev sprach in seiner Rede auch im außenpolitischen Bereich erzielte Fortschritte an.

Der Staatschef sagte, dass sich die Position des Landes in der internationalen Arena deutlich gestärkt hatte. Aserbaidschan ist heute ein sehr zuverlässiger Partner und ein würdiges Land in der ganzen Welt, fügte Aserbaidschans Präsident hinzu und sagte: “Unsere Außenbeziehungen sind vielseitig und multidimensional. Wir haben gegenseitig vorteilhafte und gegenseitig vorteilhafte Beziehungen zu allen Ländern aufgenommen. Unsere Außenpolitik ist auch offen und unabhängig und das wird von der internationalen Gemeinschaft begrüßt. Wir legen in unserer Außenpolitik besonderen Wert auf die Gewährleitung von unseren nationalen Interessen. Aserbaidschan erfreut sich eines großen und sehr positiven Respekts in der internationalen Arena.“