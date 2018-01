Staatspräsident Ilham Aliyev: Auch im Jahre 2017 sind durchgreifende Wirtschaftsreformen umgesetzt

Baku, 1. Januar, AZERTAC

Wir brauchen eine starke Wirtschaft, um alle uns bevorstehenden Aufgaben zu erfüllen. Wir haben auch in diesem Jahr an der Weiterentwicklung unserer Wirtschaft sehr aktiv gearbeitet. Auch im zu Ende gehenden Jahr 2017 sind die durchgreifenden Wirtschaftsreformen umgesetzt. Das sagte Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev in seiner Neujahrsansprache an das aserbaidschanische Volk, berichtet die amtliche Nachrichtenagentur AZERTAC.

Obwohl der Ölpreis immer noch niedrig ist und die Ölförderung in Aserbaidschan sinkt, ist es Aserbaidschan gelungen, durch die eingeleiteten Reformen aus einer schwierigen Situation herauszukommen. Auch internationale Organisationen begrüßen diese umfassenden Reformen in Aserbaidschan. Aserbaidschan landet im diesjährigen globalen Wettbewerbsbericht des World Economic Forum (WEF) auf dem Platz 35. Dies zeigt vor allem, dass die grundlegenden Reformen in unserem Land zu sehr positiven Ergebnissen führen, sagte der Staatschef.

Im Jahr 2017 hatte der Nichtölsektor der Wirtschaft ein Wachstum von mehr als 2 Prozent verzeichnet. Die Nichtölindustrie unserer Wirtschaft war um mehr als 3 Prozent gestiegen und die Landwirtschaft war um mehr als 4 Prozent gewachsen, sagte Präsident Ilham Aliyev. Diese Zahlen sind ein sehr gutes Ergebnis werden im Jahr 2018 noch größer sein. Gleichzeitig hatten wir 2017 unsere Währungsreserven auch sehr effektiv genutzt. Die Ölpreise sind gefallen, jedoch konnten wir unsere Devisenreserven erhöhen. Unsere Devisenreserven stiegen um 4,5 Milliarden Dollar. Sie sind unsere strategischen Ressourcen und einer der Faktoren, die unsere Unabhängigkeit sowohl wirtschaftlich, als auch politisch stärken, fügte Staatspräsident Ilham Aliyev hinzu.