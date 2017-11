Staatspräsident Ilham Aliyev: BTK-Strecke und Nord-Süd-Korridor verwandeln Aserbaidschan in einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt

Baku, 14. November, AZERTAC

In seiner Rede bei der feierlichen Zeremonie zum 25. Jahrestag der Gründung der Partei Neues Aserbaidschan sprach Präsident Ilham Aliyev auch Ziele im Verkehrsbereich an, als er von bevorstehenden Aufgaben sprach.

Er sagte, dass die neu eingeweihte Eisenbahnstrecke Baku-Tiflis-Kars (BTK) und das Projekt Nord-Süd-Verkehrskorridor Aserbaidschan in einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt der Welt verwandeln werden.

Das Staatsoberhaupt sagte: “Die Hauptaufgabe besteht nun darin, das die Kapazität der Fracht mithilfe der BTK zu steigern. Derzeit arbeiten wir gerade an diesem Thema. Zusätzlich müssen auch zusätzliche Schritte unternommen werden, um einen Nord-Süd-Verkehrskorridor zu schaffen. Wir haben in unserem Abschnitt fast alle Arbeiten getan. Wir sind jetzt bereit, zusätzliche technische und finanzielle Ressourcen bereitzustellen, um dieses Projekt abzuschließen. So wird sich Aserbaidschan zu einem sehr wichtigen Verkehrsknotenpunkt der Welt entwickeln. Diese Projekte werden eine sehr wichtige Rolle bei der Gewährleistung unserer politischen und wirtschaftlichen Interessen spielen. "

Eines von Aufgaben, die auf der Tagesordnung stehen, ist es, moderne Technologien in Aserbaidschan weiter zu entwickeln und den dritten Satelliten in eine Umlaufbahn zu bringen, so Staatspräsident Ilham Aliyev.