Staatspräsident Ilham Aliyev beglückwünscht aserbaidschanische Frauen zum Frauentag

Baku, 6. März, AZERTAC

Präsident Ilham Aliyev hat allen aserbaidschanischen Frauen zum 8. März-dem Internationalen Frauentag gratuliert.

In seinem Glückwunsch wies Präsident Ilham Aliyev darauf hin, dass die aserbaidschanischen Frauen einen hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft einnehmen und am Staatsaufbauprozess wies auf ihre aktiv teilnehmen.

Das Staatsoberhaupt betonte sich in seinem Glückwunsch besonders, dass die aserbaidschanischen Mütter ihre Söhne zu tapferen Menschen, eine Generation erzogen haben, die dazu bereit sind, jeden Fußbreit unseres Landes zu verteidigen, sich für das Vaterland zu opfern.

Der größte Beitrag der aserbaidschanischen Mütter zu unserer Staatlichkeit ist diese junge Generation, deren Heldentum und Tapferkeit im vierundvierzig Tage dauernden heiligen Krieg niemals vergessen werden, hieß es weiter.

Präsident Ilham Aliyev ehrte in seinem Glückwunsch mit großem Respekt noch einmal das Andenken an unsere tapferen Söhne, die für die Verteidigung und Befreiung unseres Landes starben, und übermittelte seine besten Glückwünsche an die Mütter von Märtyrern, die ihr Leben für die Befreiung unserer Gebiete hingegeben haben, sowie an die Ehefrauen von Soldaten, die auf den Schlachtfeldern ihre Gesundheit verloren haben.