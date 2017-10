Staatspräsident Ilham Aliyev besucht Weingarten von GmbH “Az-Granata” VIDEO

Schamachi, 2. Oktober, AZERTAC

Am Montag hat Präsident von Aserbidschan Ilham Aliyev im Rahmen seines Besuchs in der Schamachi–Region den Weingarten von GmbH “Az-Granata” besucht, wie AZERTAC berichtet.

Die GmbH “Az-Granata” ist seit 5 Jahren mit dem Weinbau in der Region Schmachi beschäftigt. In den verflossenen Jahren ist im Rayon in Richtung der Entwicklung des Weinbergs viel Arbeit geleistet. Im Jahre 2016 wurden in den Weingärten von “Az-Granata“ 3 000 Tonnen Trauben gesammelt.

Die Weinberge in Schamachi betrugen im Jahr 2009 25 ha. Ihre Zahl hat bereits 375 ha erreicht. 309 ha von diesen Weinbergen sind technische Trauben und 66 Hektar Tafeltrauben.

Man gab dem Staatschef detaillierte Informationen über durchgeführte Arbeiten.

Die Setzlinge, die aus Frankreich, der Türkei und Georgien gebracht sind, sind die besten Sorte. "Cabarne", "Cabarne Frans", "Prima", "Kardinal", "Sultaniye", "Alfonz Lavalle", "Danuta” sind technische Sorten, Prima”, “Cardinal”, “Sultaniye”, “Alfonz Lavalle”, “Danuta” sind Tafeltrauben