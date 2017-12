Staatspräsident Ilham Aliyev besucht "Baku White City"

Baku, 24. Dezember, AZERTAC

Am Sonntag, dem 24. Dezember besuchten Staatspräsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev und die First Lady Mehriban Aliyeva die "Baku White City" (Weiße Stadt Baku), wo sie sich mit im Rahmen des Stadtentwicklungsprojektes "Baku White City" durchgeführten Arbeiten vertraut gemacht haben.

Staatspräsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva nahmen hier an der Eröffnungszeremonie eines neu angelegten Gartens, sowie eines neu gebauten Fußgängerüberwegs teil. Darüber hinaus fand mit Teilnahme von Staatspräsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva die Präsentation einer Reihe von Vierteln, deren Bau fast abgeschlossen wurde.