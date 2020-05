Staatspräsident Ilham Aliyev besucht zu Ehren der Volksrepublik Aserbaidschan errichtetes Denkmal VIDEO

Baku, 28. Mai, AZERTAC

Heute ist Nationalfeiertag in Aserbaidschan- der Tag der Republik. Direkt nach der Verkündung der Unabhängigkeitserklärung am 28. Mai 1918 wurde die erste demokratische und parlamentarische Republik in der muslimischen Welt - die Aserbaidschanische Demokratische Republik (ADR) gegründet.

Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev hat am Donnerstag, dem 28. Mai anlässlich des Tages der Republik das in der Istiglaliyyat-Straße in Baku zu Ehren der Volksrepublik Aserbaidschan errichtete Denkmal besucht, gibt AZERTAC bekannt.

Präsident Ilham Aliyev legte einen Blumenstrauß am Denkmal.