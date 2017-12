Staatspräsident Ilham Aliyev empfängt Außenminister Irans VIDEO

Baku, 1. Dezember, AZERTAC

Am Freitag, dem 1. Dezember empfing Präsident Ilham Aliyev den Außenminister der Islamischen Republik Iran, Mohammad Javad Zarif, gibt die Nachrichtenagentur AZERTAC bekannt.

AZERTAC zufolge überbrachte Mohammad Javad Zarif dem aserbaidschanischen Staatsoberhaupt die Grüße des iranischen Präsidenten Hassan Rouhani. Mohammad Javad Zarif sprach die 7. Ministerkonferenz im Rahmen der Initiative “Herz Asiens-Istanbul-Prozess” die in Baku stattfindende 7. Ministerkonferenz unter dem Motto "Sicherheit und Konnektivität in Richtung des verstärkten Herzens Asiens" an und bedankte sich bei dem aserbaidschanischen Präsidenten für große Gastfreundschaft. Der iranische Gast betonte die erfolgreiche Entwicklung der bilateralen Beziehungen zwischen dem Iran und Aserbaidschan in verschiedenen Bereichen und dankte dem aserbaidschanischen Präsidenten für seine Unterstützung dabei. Er sprach politischen Dialog zwischen den beiden Ländern an und sagte, dass es gute Möglichkeiten für die Weiterentwicklung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit gibt. Mohammad Javad Zarif betonte die Bedeutung der Teilnahme von Aserbaidschan und Iran an den trilateralen Formaten.

Präsident Ilham Aliyev erinnerte mit Genugtuung an seinen letzten Besuch in dem Iran und betrachtete den Dreier-Gipfel als wichtige Veranstaltung der internationalen Ebene. Das aserbaidschanische Staatsoberhaupt sagte, dass die bilaterale Zusammenarbeit und die freundschaftlichen Beziehungen sich zwischen den beiden Nachbarländern erfolgreich entwickeln. Präsident Ilham Aliyev bedankte sich für die Grüße des iranischen Präsidenten Hassan Rouhani und bat, seine Grüße ebenfalls an seinen iranischen Amtskollegen zu übermitteln.