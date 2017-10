Staatspräsident Ilham Aliyev empfängt Delegation um ukrainischen Außenminister VIDEO

Baku, 3. Oktober, AZERTAC

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev hat am Dienstag, dem 3. Oktober eine Delegation um den ukrainischen Außenminister, Pavlo Klimkin, zum Gespräch empfangen, berichtet die Nachrichtenagentur AZERTAC.

Das Staatsoberhaupt äußerte sich zufrieden über das aktuelle Niveau der Beziehungen zwischen den beiden Ländern und betonte, dass der Besuch des ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko in Aserbaidschan eine wichtige Rolle bei der Stärkung dieser Beziehungen spielte. Präsident Ilham Aliyev wies darauf hin, dass diese Visite einen weiteren Anstoß zu weiterem Ausbau der Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Strukturen der beiden Länder, vor allem in den Wirtschafts-, Handels- und Investitionsbereichen gegeben hatte. Staatspräsident Ilham Aliyev sagte, dass eine der Hauptfragen darin besteht, den Handelsumsatz zu steigern, die Exportimporte zu erweitern und mögliche Investitionsvorhaben zu überprüfen.

Der aserbaidschanische Staatschef sprach bestehende freundschaftliche Beziehungen zwischen den beiden Ländern an und sagte, dass die beiden Länder auch im Rahmen der internationalen Strukturen aktiv zusammenarbeiten.

Das Staatsoberhaupt betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit im Verkehrsbereich und erinnerte beim Gespräch daran, dass ein Teil der aus der Ukraine nach Asien beförderten Fracht über Aserbaidschan geführt werden. Eine aktive Zusammenarbeit zwischen den Eisenbahnstrukturen findet auch im internationalen Format statt, fügte das Staatsoberhaupt hinzu.

Der ukrainische Außenminister Pavlo Klimkin übermittelte Grüße und die besten Wünsche von Präsident Petro Poroschenko an den aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev. Der ukrainische Gast sprach die wirtschaftliche Zusammenarbeit an und hob hervor, dass der Handelsumsatz zwischen den beiden Ländern in den vergangenen sechs Monaten deutlich gestiegen ist. Er betonte die Bedeutung von hochrangigen Treffen im Hinblick auf die Erweiterung der Beziehungen. Er sagte, dass der Besuch des aserbaidschanischen Präsidenten in der Ukraine mit Ungeduld erwartet wird.

Staatspräsident Ilham Aliyev bedankte sich für die Grüße von Präsident Petro Poroschenko und bat, seine Grüße ebenfalls an seinen ukrainischen Amtskollegen zu überermitteln.