Staatspräsident Ilham Aliyev empfängt EU-Delegation

Baku, 7. November, AZERTAC

Am Dienstag, dem 7. November hat Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev eine Delegation bestehend aus Botschaftern für besondere Aufträge der Östlichen Partnerschaft der Europäischen Union zum Gespräch empfangen.

Der estnische Botschafter in der Östlichen Partnerschaft, Jaan Reinhold, übermittelte dem aserbaidschanischen Staatsoberhaupt die Grüße des estnischen Ministerpräsidenten Jüri Ratas. Er betonte im Namen der EU-Führung und aller am Empfang teilnehmenden Botschafter, dass die von ihm vertretene Organisation den Beziehungen zu Aserbaidschan besondere Aufmerksamkeit schenkt und die Aserbaidschan-EU Zusammenarbeit sich sehr positiv entwickelt. Jaan Reinhold sagte, dass im Zusammenhang mit der neuen Vereinbarung bedeutende Fortschritte erzielt wurden und die EU weiterhin ihr Bestes dafür tun wird. Unter Bezugnahme auf den Gipfel der Östlichen Partnerschaft, der in naher Zukunft in Brüssel stattfinden wird, stellte der Botschafter fest, dass die EU für die Östliche Partnerschaft und die mit dieser Partnerschaft verbundenen Projekten weiter engagiert bleibt und diese Zusammenarbeit hoch einschätzt. Der Diplomat betonte erneut, dass die EU-Aserbaidschan Beziehungen positiv und dynamisch entwickeln.

jaan Reinold erinnerte an den jüngsten Besuch des Präsidenten von Aserbaidschan in Brüssel und sagte, dass die von ihm vertretene Organisation diesem Besuch große Bedeutung beimisst und es kein Zufall sei, dass die Verhandlungen über das neue Abkommen am nächsten Tag der Visite aufgenommen wurden. Gleichzeitig sagte er, dass die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und Aserbaidschan auf einer soliden Grundlage für die vollständige Realisierung des vorhandenen Potenzials beruht. Der Botschafter wies darauf hin, dass die Entwicklung Aserbaidschans im Bereich der demokratischen Reformen wichtig ist und die Erfahrungen, die Aserbaidschan im Bereich der Religionsfreiheit, der Toleranz und des interkulturellen Dialogs gesammelt hat, sehr wertvoll sind. Jaan Reinhold sagte insbesondere, dass die strategische Zusammenarbeit im Energiesektor von großer Bedeutung sei.

Das aserbaidschanische Staatsoberhaupt Ilham Aliyev bedankte sich für die geäußerten Meinungen und Worte über die Beziehungen zwischen der EU und Aserbaidschan. Er sprach seinen Besuch in Brüssel im Februar des laufenden Jahres an und hob hervor, dass dieser Besuch eine große Rolle bei der Entwicklung der Beziehungen zur Europäischen Union und der Europäischen Kommission gespielt habe. Der Staatschef unterstrich die Bedeutung der Initiative der Östlichen Partnerschaft im Hinblick auf die Erweiterung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und der EU. Präsident Ilham Aliyev betrachtete die Unterzeichnung von strategischen Partnerschaftsabkommen mit mehr als zehn EU-Mitgliedsländern durch Aserbaidschan als guten Indikator für die Beziehungen. In Bezug auf das Abkommen zwischen Aserbaidschan und der Europäischen Union sagte das Staatsoberhaupt, dass die Arbeiten in dieser Richtung positiv weitergeführt werden. Präsident Ilham Aliyev sagte zudem, dass auch die politischen Beziehungen Aserbaidschans erfolgreich entwickeln, die Zusammenarbeit eine breite Palette von Bereichen, einschließlich die Gebiete wie demokratische Entwicklung, den Multikulturalismus, die Wirtschaft und andere Bereiche umfasst. In Anbetracht der Tatsache, dass Europa der wichtigste Handelspartner Aserbaidschans ist, sagte das Staatsoberhaupt, dass die Beziehungen sich in den Bereichen Investitionen, Energiesicherheit, Verkehr und Sozialschutz weiter entwickeln.

Präsident Ilham Aliyev bezeichnete den Besuch der Delegation als ein Zeichen für die erfolgreiche Zusammenarbeit und brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass diese Reise den Delegationsmitgliedern eine gute Gelegenheit bietet, sich mit den Entwicklungsprozessen in Aserbaidschan näher vertraut zu machen und mehr Informationen über das Land zu erhalten.

Beim Gespräch tauschten die Seiten Meinungen über die Aussichten der Zusammenarbeit aus.

Das Staatsoberhaupt bedankte sich für die Grüße des Premierministers von Estland Jüri Ratas und bat, seine Grüße ebenfalls ihm zu übermitteln.