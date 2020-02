Staatspräsident Ilham Aliyev empfängt EU-Delegation um Sonderbeauftragten VIDEO

Baku, 13. Februar, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat am Donnerstag, dem 13. Februar eine Delegation unter der Leitung des Leiters des EU-Sonderbeauftragten für den Südkaukasus, Toivo Klaar, zum Gespräch empfangen, wie die amtliche Nachrichtenagentur AZERTAC berichtete.

Bei dem Treffen erörterten die Seiten den Verhandlungsprozess für die Beilegung des Konfliktes zwischen Armenien und Aserbaidschan um die Region Berg-Karabach und wiesen auf die Bedeutung der Zusammenarbeit im Energiesektor zwischen Aserbaidschan und der Europäischen Union. Man betonte die Wichtigkeit der Absicht der Europäischen Union, auf hoher Ebene an der nächsten Sitzung des Beirats des Südlichen Gaskorridors teilzunehmen, die in Kürze in Baku stattfinden soll.

Es fand ein Meinungsaustausch über die Perspektiven der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und der EU statt.