Staatspräsident Ilham Aliyev empfängt FIFA-Präsident

Baku, 20. November, AZERTAC

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev hat am Montag, dem 20. November eine Delegation um den FIFA-Präsidenten Gianni Infantino zum Gespräch empfangen.

FIFA-Präsident Gianni Infantino zeigte sich zufrieden mit seiner Reise nach Aserbaidschan und dem Treffen mit dem Staatsoberhaupt. Er erinnerte im Laufe des Gesprächs daran, dass die aserbaidschanische Hauptstadt Baku eine der 12 Weltstädte gewählt wurde, um den Exekutiv-Gipfel des Fußball-Weltverbands Fifa auszurichten. Der Gast wies auf die Bedeutung der Abhaltung des ersten FIFA-Gipfels in der Hauptstadt Aserbaidschans hin.

Präsident Ilham Aliyev betonte die Bedeutung der Abhaltung des FIFA-Exekutiv-Gipfeltreffens in Baku und zeigte sich zuversichtlich, dass es erfolgreich sein wird. Der Staatschef sprach die Entwicklung des Sports in Aserbaidschan an und sagte, dass der Fußball eines der vorrangigen Gebiete ist.

Präsident Ilham Aliyev hob hervor, dass ein spezielles Programm für die Entwicklung dieser Sportart angenommen wurde. In Baku und in anderen Städten in Aserbaidschan sind eine große Anzahl von Stadien gebaut, für die Entwicklung des Fußballs im Lande wurden alle notwendigen Infrastrukturen geschaffen, fügte der Staatschef hinzu. Das Interesse für Fußball und die Zahl der Fans nehmen in Aserbaidschan stetig zu. Die nationale Fußballmannschaft und die Clubs des Landes demonstrieren ein besseres Spiel. In diesem Sinne hoffen wir auf noch größere Erfolge und mehr Siege, sage Präsident Ilham Aliyev. Das aserbaidschanische Staatsoberhaupt zeigte sich zuversichtlich, dass der Besuch von FIFA-Präsident Canni Infantino und der Generalsekretärin Fatma Samoura in Aserbaidschan zur internationalen Zusammenarbeit des Landes im Sportbereich beitragen wird, so Staatspräsident Ilham Aliyev.

FIFA-Präsident Canni Infantino sagte: "Aserbaidschan ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Fußballland. Als ich bei der UEFA tätig war und noch nicht FIFA-Präsident war, arbeitete ich mit der AFFA zusammen. Wir dachten an gemeinsamen Projekten mit Aserbaidschan. Ich und Generalsekretärin Fatma Samoura sind Zeugen der allgemeinen Entwicklung von Fußball und Fußballbewegung in Aserbaidschan. Die Endrunde der U-17-Fußballweltmeisterschaft der Frauen wurde in Baku ausgetragen."

Canni Infantino erinnerte beim Gespräch daran, dass Baku eine der 13 Städte ist, wo die Euro- 2020 stattfinden wird. Er wies darauf hin, dass die Entwicklung der Fußballinfrastruktur in unserem Land und des Kinderfussballs zur Entwicklung des Fußballs in Aserbaidschan geführt hat. Canni Infantino sagte zudem, dass Baku als Austragungsort des Endspiels der UEFA Europa League 2019 ausgewählt worden ist. Das ist das Ergebnis der Entwicklung des Fußballs in Aserbaidschan, sagte der Gast. FIFA-Präsident betonte den Erfolg der aserbaidschanischen Fußballnationalmannschaft und des FC Karabach und stellte fest, dass die Aktivitäten von AFFA ein Beispiel für viele Länder sind.

Dann überreichte Canni Infantino dem Staatsoberhaupt Erinnerungsgeschenke von FIFA.