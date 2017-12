Staatspräsident Ilham Aliyev empfängt Generalsekretär der Internationalen Fernmeldeunion VIDEO

Baku, 5. Dezember, AZERTAC

Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev empfing am Dienstag, dem 5. Dezember den Generalsekretär der Internationalen Fernmeldeunion (International Telecommunication Union, ITU), Houlin Zhao, zum Gespräch.

Beim Gespräch wurde hervorgehoben, dass Aserbaidschan und die Internationale Fernmeldeunion seit vielen Jahren erfolgreich zusammenarbeiten.

Der aserbaidschanische Staatschef zeigte sich zufrieden mit der Teilnahme von mehr als 190 Unternehmen aus vielen Ländern an der XXIII. Ausstellung BakuTel-2017 zufrieden und bezeichnete die Teilnahme des Generalsekretärs der Internationalen Fernmeldeunion Houlin Zhao an der BakuTel-2017 als Zeichen für die Verwandlung der Ausstellung in eine wichtige internationale Veranstaltung.

Houlin Zhao betonte die gute Organisation der XXIII. Ausstellung BakuTel-2017 und unterstrich, dass Aserbaidschan in den letzten Jahren unter der Führung von Präsident Ilham Aliyev sehr große Fortschritte in den Bereichen Kommunikation und Informationstechnologien erzielt hat. Der Gast sagte, dass er mehrere Start-up-Projekte im Kommunikations- und Informationsbereich in Aserbaidschan kennengelernt hatte. Er zeigte sich zuversichtlich, dass einige dieser Projekte realisiert werden.

Im Laufe des Gesprächs tauschten sich die Seiten über die Erweiterung der Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und der Internationalen Fernmeldeunion aus.